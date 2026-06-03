Elecciones 2026: Roberto Sánchez propone ampliar pensión a adultos mayores desde 60 años

Andina/Roberto Sánchez Realizó Mitin En Chimbote.

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que, de llegar al Gobierno, impulsará una propuesta para otorgar una pensión a todos los adultos mayores desde los 60 años y aumentar el monto de la subvención económica que actualmente entrega el programa Pensión 65.

La propuesta fue presentada durante un mitin en Arequipa, como parte de sus actividades de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. Según indicó el candidato, la medida busca ampliar la protección económica de la población adulta mayor en el país.

"Hemos resuelto dar pensión a todos los adultos mayores de 60 años en adelante. El Gobierno no los va a abandonar. Pensión 65 va a doblar la mensualidad económica para que nuestros adultos mayores puedan también salir adelante", enfatizó.

Asimismo, Sánchez señaló que su eventual gestión promoverá mecanismos departicipación ciudadana en la toma de decisionessobre proyectos que involucren a las comunidades, incluyendo a los agricultores y trabajadores para fortalecer los espacios de consulta.

"Nuestro gobierno será inclusivo", manifestó el candidato, al señalar que sus propuestas también contemplan acciones dirigidas a niños, niñas y personas con discapacidad.

Más temprano, el candidato visitó la ciudad de Juliaca, en Puno, donde se refirió a las protestasocurridas el 9 de eneroy sostuvo que promoverá la instalación de una comisión de investigación para determinar responsabilidades en esos acontecimientos.

"Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar una comisión de investigación para identificar aquellos que permitieron que se usara el Ejército y la Policía para asesinar a nuestros hijos. Y vamos a identificar quiénes fueron y tienen que acabar su vida en la cárcel como criminales", manifestó ante sus simpatizantes.