Elecciones 2026: Roberto Sánchez propone crear la Policía de Investigaciones

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, propuso esta noche la creación de la Policía de Investigaciones como estrategia para combatir la criminalidad que agobia al país. Indicó además que se debe “recuperar” a la institución policial.

“Hay que limpiar nuestra Policía Nacional de los malos elementos, recuperarlos, profesionizarlos poniendo inteligencia, así como también creando una Policía de Investigaciones del Perú para que sean eficaces”, señaló durante el debate presidencial con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con Sánchez Palomino, la recuperación de la Policía Nacional también pasa por pagar la deuda social de los agentes del orden y aumentarles su sueldo.

Otro punto de su estrategia es atacar la corrupción y para ese fin planteó “la muerte civil” para los funcionarios implicados en sobornos. Señaló también que convocará a “las fuerzas patrióticas”, en referencia a los ronderos, la sociedad civil y “comunidades campesinas” para enfrentar la inseguridad.

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