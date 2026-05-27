Elecciones 2026: Roberto Sánchez propone gratuidad de la educación superior universitaria

Perú.- Elecciones 2026: Roberto Sánchez pide que ciudadanos sean personeros el 7 de junio - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 28 May. (ANDINA) -

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo que, de ser elegido, todos los jóvenes podrán acceder a educación superior universitaria de manera gratuita, ello durante una actividad proselitista en Pucallpa (Ucayali).

Indicó que ello lo hará en el marco de una "revolución educativa", la cual, dijo, incluye también reconocer ladeuda social para con los maestros y darles sueldos dignos.Subrayó que solo la educación sacará a los ciudadanos de la pobreza.

"Hemos dicho que vamos a elevar el presupuesto de la República, de 6% solamente (para educación). Tenemos que subir cada año un punto por ciento de inversión del PBI. ¿Qué significa eso? Que va a ser realmente una prioridad", señaló ante los asistentes.

De igual modo, indicó que estos recursos permitirán tambiénmodernizar la infraestructura educativa, al señalar que actualmente los colegios públicos "se caen a pedazos", por cuanto no tienen agua potable, internet o electricidad en algunos casos.

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El candidato de Juntos por el Perú indicó que todos los años se evaden 95 mil millones de soles en tributos. En ese sentido, planteó efectuar una

reforma tributaria para "cobrar estos impuestos y poder tener plata para los maestros, para los niños, para los jóvenes".

Asimismo, indicó que apostarán porgenerar valor agregado e industrializar la pequeña agricultura, la minería y la pesca,así como impulsar la ciencia, tecnología e innovación."Si no los industrializamos, no vamos a tener el empleo suficiente",expresó.

Previamente, a través de sus redes sociales,Sánchezagradeció al excandidato presidencialAlfonso López Chaupor poner a disposición de Juntos por el Perú suequipo técnicopara fortalecer su propuesta de gobierno.“Trabajamos unidos por la democracia y el Perú”,indicó.

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