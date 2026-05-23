Elecciones 2026: Roberto Sánchez ratifica compromiso con la estabilidad macroeconómica

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ratificó su compromiso con la estabilidad macroeconómica, la inversión responsable y el empleo, destacando el acompañamiento técnico de economistas como el ex ministro Pedro Francke, quien esta semana fue presentado como parte de su equipo de trabajo.

Durante una entrevista con radio Exitosa Chiclayo, Sánchez Palomino también reafirmó su respeto por la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), así comola importancia de la continuidad institucional encabezada por su presidente, Julio Velarde.

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Por otro lado, el candidato dijo que su propuesta política se basa en la democracia, la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana y la construcción de un modelo propio para el Perú, marcando distancia de modelos externos y posiciones extremas.

“Nada igual a Venezuela. Nosotros construimos un camino peruano, democrático, con identidad propia, diálogo, estabilidad y justicia social”, sostuvo.

El aspirante presidencial señaló que el país necesita una nueva etapa de reconciliación nacional, gobernabilidad y consensos democráticos, defendiendo un modelo peruano basado en participación ciudadana, respeto a la alternancia democrática y un nuevo pacto social que permita enfrentar pobreza, exclusión e inestabilidad.

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Afirmó que una prioridad de su propuesta será enfrentar con firmeza la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción y la debilidad institucional. En ese sentido, planteó fortalecer la Policía Nacional, mejorar la inteligencia, modernizar el sistema de justicia y recuperar la autoridad del Estado frente a mafias, extorsión y criminalidad.

Finalmente, anunció una agenda de desarrollo para Lambayeque enfocada en agricultura, salud, educación, comercio, infraestructura, turismo y modernización de mercados como Moshoqueque y el Mercado Modelo de Chiclayo.

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