Elecciones 2026: Roberto Sánchez reafirma esperanza en respaldo popular recibido

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que su organización política se reafirma con esperanza y optimismo ante el respaldo obtenido en las urnas, mientras continúa el proceso electoral para la proclamación de los resultados oficiales de la segunda elección presidencial.

Las declaraciones fueron brindadas tras participar en la firma del “Compromiso con la infancia y adolescencia”, actividad realizada en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), donde estuvo acompañado por la candidata a la primera vicepresidencia, Analí Márquez, y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo técnico del partido.

“Juntos por el Perú se reafirma con esperanza, con optimismo, con fe, en ese respaldo popular, de esa coalición democrática que quiere recuperar la democracia. Nosotros sentimos que es una victoria del pueblo que se ha afianzado democrática y pacíficamente”, manifestó.

En ese sentido, el postulante indicó que su partido continúa a la espera de los resultados oficiales que serán proclamados por los organismos electorales una vez culminadas las etapas previstas en la legislación vigente para la segunda elección presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Sánchez sostuvo además que durante este periodo se han presentado situaciones que, según afirmó, cuestionan el resultado electoral. Por ello, hizo referencia a presuntas “maniobras dilatorias y acusaciones” en su contra, así como a recientes declaraciones del presidente ejecutivo de Ipsos Perú sobre posibles escenarios vinculados al ingreso de actas procedentes del extranjero.

Asimismo, señaló que corresponde a todos los peruanos “la aceptación del criterio fiscalizador”, al indicar que su agrupación sigue de cerca el desarrollo de las etapas pendientes y que aún existe un proceso en curso hasta la emisión de los resultados oficiales.

El candidato agregó que su organización tiene conocimiento de las actas procesadas y consideró que todavía existe un espacio para ratificar los resultados una vez que concluya el cómputo y las demás fases establecidas por las autoridades electorales.