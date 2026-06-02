Elecciones 2026: Roberto Sánchez reafirma propuesta de desarrollo descentralizado en Cusco

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llegó a la región de Cusco para desarrollar una serie de actividades de campaña y encuentros con ciudadanos, donde anunció que presentará las principales propuestas de su plan de gobierno con énfasis en el empleo, la producción nacional y el desarrollo descentralizado.

Como parte de su agenda, Sánchez informó que primero realizaría un recorrido por Apurímac antes de retornar a Cusco. Según indicó, estas actividades forman parte de suacercamiento con las regiones del sur del paísen la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

“Nos vamos a encontrar con nuestro tío Alejandro Sánchez, de 102 años. Allí, donde nuestros padres aprendieron de la Pachamama y de la vida. Será un encuentro muy especial para nuestra familia”, señaló.

Posteriormente, el candidato regresará a Cusco para participar en unmitin en la Plaza de Armas, donde expondrá los principales ejes de su propuesta de gobierno y su planteamiento para impulsar el desarrollo de las regiones.

En declaraciones a la prensa, Sánchez indicó que su plan de gobierno ha sido construido en base a un equipo propio conformado por profesionales y especialistas. En ese sentido, sostuvo que las propuestas están orientadas a fortalecer la actividad productiva, promover el empleo y avanzar en la descentralización del país.

Asimismo, Sánchez precisó que Antauro Humala no integraría un eventual gobierno suyo ni es parte de los equipos políticos o técnicos vinculados a su propuesta presidencial. “Antauro Humala ha colaborado como un peruano más, pero no forma parte ni del gobierno, ni de la comisión política, ni del equipo técnico. Su aporte es como cualquier peruano que colabora sin condiciones. Ese es el extremo de su aporte”, afirmó.

Como se recuerda, el candidato presidencial presentó ayer a los integrantes del equipo multidisciplinario que lo acompañaría en un eventual gobierno, así como un plan consensuado con diversas fuerzas políticas que se sumaron a su propuesta.