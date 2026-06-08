Elecciones 2026: Roberto Sánchez reitera su llamado a respetar resultados oficiales

Andina/Ricardo Cuba

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, reiteró su llamado a esperar y respetar los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo mandatario para el periodo 2026-2031.

"Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar los resultados al 100% (de la ONPE)", señaló Sánchez Palomino tras participar en una sesión en el Congreso de la República.

El aspirante presidencial indicó que una contienda electoral tiene sus características, pero que una vez terminada lo que corresponde es respetar sus resultados y trabajar por el país e invocar a los consensos entre las diferentes fuerzas políticas.

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"El Perú tiene tiene que acabar con la inestabilidad política, la criminalidad desatada, la pobreza, que son aspectos más grandes que tenemos que ser capaces de ponerlos en el centro (...). Esta campaña está a punto de concluir. Hay que respetar el resultado", sostuvo.

Además, el candidato de Juntos por el Perú expresó su agradecimiento al movimiento popular y social que lo puso en la segunda vuelta, así como la posterior adhesión "con voto crítico y fiscalizador" de líderes políticos, sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos.

Consultado sobre su visita de este último domingo al penal Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, Sánchez Palomino aseguró que se trató de una actividad en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y que siempre ha acudido para ayudar al exjefe de Estado en temas de salud. El congresista y candidato presidencial ofreció estas declaraciones tras participar en una sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay del Congreso. Al respecto, recordó que se encuentra de licencia sin goce de haber de sus labores congresales.

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