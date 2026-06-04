Elecciones 2026: Roberto Sánchez resalta acuerdo con líderes políticos

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, resaltó hoy el acuerdo denominado “Líderes políticos por la gobernabilidad y recuperación de la democracia” suscrito con diversos líderes políticos, el mismo que representa un compromiso con la vigencia del Estado de derecho y el respeto a la voluntad popular.

“El Perú necesita reconstruir sus instituciones y devolverle al pueblo el derecho a decidir su destino. Democracia es escuchar al pueblo, respetar su voz y gobernar junto a él. Esta alianza tiene como único compromiso defender la democracia, restablecer la separación de poderes y recuperar la esperanza de millones de peruanos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el país atraviesa una etapa crítica producto de años de inestabilidad política y debilitamiento institucional. En ese sentido, advirtió que la concentración de poder y la interferencia entre los poderes del Estado han afectado gravemente el funcionamiento democrático y la administración de justicia.

“Sin democracia, sin autonomía de los poderes y sin justicia independiente no puede existir prosperidad para el país. Los emprendedores, agricultores, trabajadores, empresarios honestos y pueblos originarios necesitan instituciones sólidas que garanticen sus derechos y oportunidades de desarrollo”, enfatizó.

El líder de Juntos por el Perú señaló además que esta articulación política convoca a ciudadanos de diversas corrientes ideológicas y organizaciones partidarias que han decidido anteponer los intereses del país por encima de las diferencias partidarias.

En la actividad participaron Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación; Ricardo Belmont y Daniel Barragán, representantes del Partido Obras; George Forsyth; representantes de Mesías Guevara y Yohny Lescano; además de Roberto Sánchez.

Durante el encuentro, Alfonso López Chau sostuvo que la defensa de la democracia pasa necesariamente por garantizar la independencia y separación de poderes, esenciales para la estabilidad de cualquier nación, mientras que George Forsyth dijo que el respaldo a esta iniciativa responde a la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática, combatir la corrupción y devolver al Estado su capacidad de servir a los ciudadanos.

(FIN) NDP/JAM/FHG

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