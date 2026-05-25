Elecciones 2026: Roberto Sánchez resalta importancia de pueblos originarios para el país

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 25 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que los pueblos originarios son fundamentales en la construcción de un nuevo país.

A través de sus redes sociales, Sánchez Palomino destacó su encuentro con representantes agrarios de diversas regiones, que pertenecen a la

Confederación Nacional Agraria (CNA).

"Me reuní con nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios quechuas, aymaras y amazónicos, junto a CUNARP y con la participación de Rosalía Clemente, primera mujer en presidir la CNA, para fortalecer una agenda común y prioritaria para el país. Los pueblos originarios quechuas, aymaras y amazónicos son fundamentales en la construcción del Perú que queremos: con justicia, dignidad y respeto para todos", señala.

Asimismo, precisa que junto con la CNA y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) seguirán construyendo "una propuesta nacional desde los territorios, escuchando la voz de nuestros pueblos y reafirmando nuestro compromiso con el país".

Además, durante el encuentro, el candidato indicó queel Estado debe otorgar la gratuidad de diversos servicios a la población, como la salud, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

"El único camino de consenso es hacia una nueva Constitución que nos dé derechos, no queremos que la educación pública sea un servicio, así como la salud, porque son derechos, un derecho constitucional y el Estado debe de garantizar su gratuidad universal porque así ocurre en cualquier parte del mundo", manifestó.

En ese sentido, reafirmó su planteamiento paraconvocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, siendo una decisión que debe tomar el pueblo.

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