Elecciones 2026: Roberto Sánchez se reúne con misiones de observadores internacionales

Perú.- Elecciones 2026: "Somos demócratas y respetaremos los resultados" señala Roberto Sánchez - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo este jueves reuniones con los representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según indicó en sus redes sociales, estas audiencias iniciaron desde tempranas horas. La primera de ellas fue con laMisión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE)y luego con la representación de

veedores de la OEA.

“Nuestro pueblo está vigilante. El voto y la democracia se respetan”,expresóSánchez Palominoa través de su cuenta de X.

Por su parte,Ernesto Zunini,integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, indicó a la prensa que esperarán a que concluya el conteo de actas electorales y aseguró que toman las cifras actuales con serenidad y tranquilidad.

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Señaló también que no están presentando reclamos ante lasmisiones internacionalesy aseguró que respetarán los resultados.

“Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la contabilidad de los votos. Estamos tranquilos”,declaró a la prensa antes de ingresar a la reunión con la MOE-UE.

Zunini Yerrén señaló también que la gente “tiene derecho a movilizarse”, ello ante lasmarchasanunciadas en diferentes partes del país. No obstante, hizo unllamado a la serenidad y a la calmaa la población,“para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias”.

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