Elecciones 2026: Roberto Sánchez señala que “única hoja de ruta posible es con el pueblo"

Andina/Eddy Ramos

Lima 10 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que, de cara a la segunda vuelta electoral que enfrentarán los dos candidatos presidenciales tras la proclamación de los resultados, "la única hoja de ruta posible es con nuestro pueblo”

Durante su intervención en una manifestación proselitista realizada en Huaycán, distrito de Ate, el aspirante presidencial también anunció un "frente patriótico" y propuso la muerte civil para los corruptos.

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El candidato a primer mandatario inició su discurso recordando la herencia del exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes Ligán, y saludó el ejemplo organizativo del distrito. “Este pueblo emprendedor, de hombres y mujeres, ha sido capaz de construir en estas arenas un ejemplo de organización”, expresó.

En otro momento, cuestionó a quienes buscan anular el voto de los centros poblados. “Hay una voluntad que dice fraude, porque esos votos no los representan”, sostuvo.

"Frente patriótico"

Asimismo, dio a conocer la conformación de un "frente patriótico popular", para alcanzar una mayoría política en el futuro Congreso bicameral. Explicó que su primera medida será derogar la ley que arrebató al pueblo el derecho al referéndum.

“Volverá el derecho a que 35 millones de peruanos decidan sobre una nueva Constitución o Asamblea Constituyente”, dijo, al tiempo de confirmar que ha invitado al fiscal José Domingo Pérez para liderar un gran consenso que reforme el sistema de justicia. “Nosotros aplicaremos muerte civil a todos los corruptos”, enfatizó.

Roberto Sánchez cerró su intervención haciendo un llamado a defender el voto popular sin violencia, pero con fuerza histórica. “Nunca más vamos a actuar de manera aislada. La unidad nos hará más fuertes”, señaló durante el encuentro en el que participaron los candidatos a vicepresidentes y legisladores virtualmente electos por dicha agrupación política.

(FIN) NDP/HTC