Elecciones 2026: ¿sabes cómo será la cédula de votación para la segunda vuelta? Mira aquí.

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

La segunda elección presidencial 2026 se desarrollará el próximo domingo 7 de junio en todo el país. Conoce cómo será la cédula de votación para este proceso que elegirá al nuevo presidente o presidenta de la nación por cinco años.

Según informó laOficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este será muy diferente al usado en la primera vuelta, tanto en sus medidas como en su diseño.

En su parte delantera, esta tendrá un ancho de21 centímetros, por 15 centímetro de largo. Teniendo una orientación horizontal.

Acá, la ciudadanía podrá ver que

se consigna el nombre de la organización política, el símbolo de la organización política y la foto del candidato/a presidencial.

Asimismo,en el reverso, también de orientación horizontal, tendrá las mismas medidas de

21 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo.

En este lado, la población podrá encontrar losespacios para la firma obligatoria de los miembros de mesa y la firma opcional de los personerospresentes en el acto de instalación.

Como se recuerda, tantoKeiko Fujimori del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, pasaron a la segunda vuelta electoral y

se enfrentarán en los comicios del próximo domingo 7 de junio.

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