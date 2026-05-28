Andina/Daniel Bracamonte

Lima 29 May. (ANDINA) -

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que, de ser elegido, promoverá una minería moderna, responsable y respetuosa del medio ambiente, garantizando una fiscalización efectiva y programas de remediación ambiental para las comunidades afectadas.

Durante una actividad de campaña en Cerro de Pasco, expresó su preocupación por la situación de miles de niños, adolescentes y adultos afectados por la presencia de plomo, arsénico y mercurio en el organismo, mientras dicha región aporta importantes recursos a la economía nacional.

“Pasco no puede seguir siendo el símbolo de un Perú donde se extrae riqueza mientras el pueblo vive rodeado de contaminación, enfermedad y pobreza. La riqueza minera debe traducirse en desarrollo, salud y oportunidades para la población”, afirmó.

Sánchez también presentó propuestas orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de las familias peruanas. Entre ellas destacó el incremento progresivo del sueldo mínimo para recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.

Del mismo modo, anunció que promoverá el ingreso libre a las universidades públicas para los jóvenes peruanos y planteó fortalecer los programas dirigidos a los adultos mayores, proponiendo duplicar progresivamente el beneficio económico que reciben los usuarios de Pensión 65.

De otro lado, elequipo económico de Juntos por el Perú, liderado por Pedro Francke,afirmó este jueves que su programa se basa en reducir la pobreza del país, pero al mismo tiempo, respetar la estabilidad y autonomía del Banco Central Reserva (BCRP).

"El porcentaje de población en pobreza en Lima Metropolitana en 2019 era 14 % y en 2025 está bordeando el 28 %, se ha duplicado. Tenemos 9 millones de personas pobres en Perú, entonces, el objetivo esencial del programa económico es mantener baja la inflación, mantener un crecimiento alto y, sobre todo, reducir sustancialmente el nivel de pobreza",dijo el economista Óscar Dancourt.

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