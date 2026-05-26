Elecciones 2026: Sánchez plantea segunda reforma agraria a favor de pequeños agricultores

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso implementar medidas a favor de la pequeña agricultura en el marco de lo que denomina una "segunda reforma agraria", a fin de que se vean beneficiadas de la actividad comercial del país.

Desde Huaura, sostuvo que se debe promover el comercio y exportaciones pero que también es necesario"tratar de expandir esos beneficios a nuestros pequeños agricultores",ello al ser consultado sobre el comercio internacional a través del

Megapuerto de Chancay.

"La segunda reforma agraria, la revolución, significa acompañar precisamente las experiencias de los pequeños agricultores con crédito, con tecnología, eso significa potenciar nuestras cadenas globales de valor",declaró a la prensa.

Asimismo, Sánchez Palomino indicó que nuestro país necesita untren bioceánico, el "Tren Inca", que permita una mejor conexión de Chancay por vía terrestre. De igual modo, indicó que se debe promover el desarrollo delPuerto de Coríoen Arequipa.

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De otro lado, el candidato presidencial deJuntos por el Perúsostuvo que continúan dialogando con otras fuerzas políticas y que "vendrán otros anuncios" de cara a la segunda vuelta de este 7 de junio, ello tras conocerse que elpartido Obrasrespaldará su candidatura.

"Ellos (Obras) han hecho ya su anuncio, así como nosotros trabajamos en la primera vuelta un programa, hoy ya no estamos solos, hoy el bloque democrático ha crecido",señaló a los medios tras su actividad de campaña en Huaura.

"Presentaremos en los próximos días ese consenso democrático trabajado con las fuerzas patrióticas de este bloque que quiere mayoría política, mayoría social, para que el Perú lo conozca, para que sepa cuáles son nuestros compromisos con este respaldo crítico de otras fuerzas políticas", aseguró

Roberto Sánchez.