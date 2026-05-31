Elecciones 2026: Sánchez ratifica sueldo mínimo de S/1.500 y mantener a Velarde en el BCR

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

En el marco del debate presidencial de cara a la segunda vuelta, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, ratificó su propuesta de aumentar la remuneración mínima vital de los S/1.130 actuales a S/1.500, argumentando que el monto actual que reciben los trabajadores no les alcanza.

Durante su exposición en el bloque Economía, empleo y reducción de la pobreza, Sánchez Palomino también se mostró a favor de la autonomía de instituciones como el Banco Central de Reserva (BCR), y aseguró la permanencia de su presidente actual, Julio Velarde, al frente de dicha entidad.

“Con el equipo técnico hemos hablado de la importancia de la autonomía del Banco Central de Reserva. La política de Estado también significa la permanencia del señor Julio Velarde, con quien hemos tenido discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan”, afirmó.

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