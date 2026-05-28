Elecciones 2026: si fuiste miembro de mesa te toca cumplir mismo rol el 7 de junio

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

Los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa para las elecciones generales 2026 deberán volver a cumplir esa función en la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio, debido a que no se realizará un nuevo sorteo para esta etapa del proceso electoral precisó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Conoce aquí los detalles para cumplir esta función electoral.

De acuerdo con la información de la ONPE, se mantendrán los mismos miembros de mesa designados para los comicios del pasado 12 de abril, incluyendo a lostres titulares y seis suplentesasignados por cada mesa de sufragio. https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio" target="_blank" class="ApplyClass">

Puede verificar si fue designado como miembro de mesa aquí.

Capacitación este domingo

Como parte de la preparación para la jornada electoral, la capacitación presencial nacional se realizará este domingo 31 de mayo, entre las 08:00 y las 13:00 horas.

En el caso de Lima y Callao, los locales de capacitación pueden consultarse aquí. Asimismo, para las diferentes regiones del país también se habilitaron estas sedes de capacitación.

Además, los miembros de mesa podrán reforzar sus conocimientos mediante la modalidad virtual, disponible a través de la plataforma oficial de capacitación.

Beneficios y multas

Al igual que en la primera vuelta electoral, los ciudadanos que cumplan la función de miembro de mesa recibirán una compensación económica de 165 soles. Asimismo, quienes participen en la capacitación presencial del 31 de mayo tendrán derecho a un día de descanso laboral remunerado.

En tanto, se recuerda que la multa para quienes no cumplan con el cargo, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia será de 275 soles.

Horario

La segunda elección presidencial se desarrollará el próximo 7 de junio, entre las 07:00 y las 17:00 horas. No obstante, los miembros de mesa deberán acudir desde las 06:00 horas para la instalación de las mesas de sufragio.

En esta jornada electoral, la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta de la República y a los dos vicepresidentes, quienes ejercerán funciones durante un periodo de cinco años.