Elecciones 2026: Sigue en vivo el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Andina/Vidal Tarqui

Lima 25 May. (ANDINA) -

Como parte de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, se desarrolla el debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el distrito de Jesús María.

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Los técnicos de las organizaciones políticas debaten sobre seis bloques temáticos en el siguiente orden:1.Reforma del Estado: Inicia Juntos por el Perú (Sinesio López) sigue Fuerza Popular (Vladimiro Huaroc)2.Juventud y deporte Comienza Fuerza Popular (Rosangella Barbarán) continúa Juntos por el Perú (Ernesto Zunini)3. Agricultura y medio ambiente Empieza Juntos por el Perú (César Guarniz) sigue Fuerza Popular (Marco Vinelli)4. Infraestructura Inicia Fuerza Popular (Carlos Neuhaus) continúa Juntos por el Perú (Gustavo Guerra García)5. Economía y generación del empleo Comienza Juntos por el Perú (Pedro Francke) prosigue Fuerza Popular (Luis Carranza)6. SaludEmpieza Fuerza Popular (José Recoba) continúa Juntos por el Perú (Hernando Cevallos)

El orden de temas e intervenciones de las organizaciones políticas quedó definido en sorteo público realizado el jueves 21 de mayo.

Se estima que el debate técnico se extienda por aproximadamente una hora y 40 minutos. (FIN) RMCH/CVC

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