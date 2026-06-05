Elecciones 2026: "Somos demócratas y respetaremos los resultados" señala Roberto Sánchez

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que respetará los resultados electorales de la segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo 7 de junio.

"Lo hemos dicho y lo reafirmo, nosotros somos demócratas y la democracia se respeta, nos comprometemos a respetar los resultados electorales, no con ojos cerrados porque tenemos nuestro 90 mil personeros y van a estar en cada mesa y llamamos a las diversas fuerzas democráticas a que hagamos respetar la transparencia y el voto y sentido popular", manifestó en Exitosa.

Asimismo, instó a no tener "un lenguaje tibio" y señalar que "evaluará" si acepta o no los resultados electorales, porque aceptar lo que ocurra el próximo domingo, significa seguir en democracia.

"Voy a respetar los resultados, me comprometo ante el país y si el voto ciudadano dice que hemos triunfado lo celebraremos y si dice que no, lo sabremos reconocer y nos pondremos de inmediato a disposición para hacer grande nuestro Perú", precisó.

En otro momento, saludó a los líderes políticos que en los últimos días le expresaron el respaldo a su candidatura, indicando que esta adhesión surgió de manera espontánea y no se negoción de alguna manera.

"Hemos tenido conversaciones abiertas, hemos dialogado, porque gobernar representa consenso", aseguró.

El candidato presidencial ofreció estas declaraciones un día después de su cierre de campaña, a solo dos días de proceso electoral por segunda vuelta.

(FIN) JCC/CVC