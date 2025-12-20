Organizaciones políticas suscriben Pacto Electoral 2026 en ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. 18/12/2025. - Andina/Verónica Calderón ZúñIga

Lima 20 Dic. (ANDINA) -

Hasta el momento son 30 organizaciones políticas, dos de ellas alianzas electorales, que firmaron el Pacto Ético Electoral, documento que permitirá desarrollar una campaña electoral basada en valores éticos y principios democráticos.

Los partidos y alianzas que firmaron el pacto son:

1. Ahora Nación2. Alianza Para el Progreso3. Avanza País4. Frente Popular Agrícola FIA5. Fuerza Popular6. Libertad Popular7. Partido Aprista Peruano8. Partido Cívico Obras9. Partido de los Trabajadores y Emprendedores10. Partido del Buen Gobierno11. Partido Demócrata Verde12. Partido Democrático Federal13. Partido Patriótico del Perú14. Partido Morado15. País para Todos16. Cooperación Popular17. Integridad Democrática18. Perú Acción19. Perú Primero20. PRIN21. Sí Creo22. Perú Moderno23. Podemos Perú24. Primero la Gente25. Progresemos26. Salvemos al Perú27. Somos Perú28. Juntos Por el Perú29. Alianza electoral Venceremos30. Alianza electoral Unidad Nacional

En tanto los partidos que no firmaron el pacto son:

1. Renovación Popular2. Ciudadanos por el Perú3. Fe en el Perú4. Partido Demócrata Unido Perú5. Partido Frente de la Esperanza 20216. Partido Político Nacional Perú Libre7. Fuerza y Libertad8. Un Camino Diferente

