Elecciones 2026: estos son los temas que debatirán hoy los equipos técnicos de FP y JP

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

Hoy domingo 24 de mayo se efectuará el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP), con miras a la segunda vuelta electoral. Conoce los temas que abordará este espacio de discusión de propuestas organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE, sostuvo que las reuniones de trabajo con ambas organizaciones políticas fueron fructíferas y se llegó a importantes consensos en el contexto de laSegunda Elección Presidencial 2026.

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El funcionario detalló queel debate de los equipos técnicos se realizará en el local del JNEubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María, y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. Los temas a desarrollarse serán seis:

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Infraestructura

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Reforma del Estado

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Agricultura y medio ambiente

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Economía y generación del empleo

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Salud

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Juventud y deportes

En este evento, las organizaciones políticas que participan en la segunda vueltapresentarán un experto por cada tema a tratarse. Cada uno de los especialistas podrá contar hasta con tres asesores. Vilela del Carpio señaló que en el debate de este domingo habrá más tiempo para que los especialistas de los equipos expliquen sus propuestas con mayor amplitud.

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Los moderadores de este encuentro serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),Keiko Fujimoriobtuvo el 17,192% de los votos en las elecciones presidenciales del 12 de abril yRoberto Sánchezalcanzó el 12,039%. En base a estas cifras, el JNE proclamó el domingo los resultados y confirmó que los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarán a lasegunda vuelta del 7 de junio.

(FIN) RAI/CVCJRAgoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });