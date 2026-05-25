Elecciones 2026: estos son los temas que debatirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Perú.- Elecciones 2026: mira los temas que debatirán los candidatos presidenciales el 31 de mayo - Andina/Keiko Fujimori Y Roberto Sánchez Estarán

Lima 25 May. (ANDINA) -

El debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se efectuará este domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones de Lima y estará organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Conoce los temas que abordarán los aspirantes a conducir las riendas del país desde el 28 de julio.

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Carlos Vilela,Director Nacional de Educación del JNE, precisó que soncuatro, los temas que abordarán los candidatos presidenciales,por acuerdo previo de los equipos de trabajo de ambos partidos. Estos son:

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Seguridad Ciudadana

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Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos

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Educación y Salud

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Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

“El debate presidencial comenzará a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima a fin de que la población pueda conocer las propuestas de gobierno que tienen ambos partidos para la nueva gestión gubernamental”, precisó Vilela del Carpio.

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Respecto al formato, el funcionario detalló que se aplicará una “metodología mixta” en la que se contará con un “bolsón de tiempo” para que cada candidato haga su exposición sobre los cuatro temas. Se dará lugar a la “apertura de diálogo” entre ambos con la pregunta ciudadana.

Vilela estimó que este formato permitirá un diálogo fluido de los candidatos y que debe ser aprovechada para dar los argumentos técnicos de sus propuestas de gobierno. Los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal serán los moderadores del debate.

“Participa y decide”

Este miércoles 20 de mayo comienza la campaña “participa y decide” que busca convocar a la ciudadanía para que envíe sus preguntas para los candidatos a la presidencia. Las preguntas deberán estar vinculadas a los cuatro temas del debate. Se elegirá una pregunta por tema.

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