Elecciones 2026: Transparencia rechaza discursos que deslegitiman el proceso electoral

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 24 Jun. (ANDINA) -

La Asociación Civil Transparencia se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial desarrollada el domingo 7 del presente mes y manifestó que no encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral en el exterior y, en consecuencia, rechazó cualquier intento de desconocer los resultados oficiales.

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“Transparencia reitera que, a partir de la observación electoral desplegada el 7 de junio, que incluyó más de diez ciudades en el extranjero, no encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral. Asimismo, recogió información de actas en cada una de estas ciudades, la cual ha sido contrastada con los resultados oficiales“, señala el documento.

También precisó que las ciudades donde estuvieron como observadores electorales son Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark.

"Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección", indicó la declaración.

Finalmente, la citada asociación civil señaló que "la democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del procesos electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas".

(FIN) HTC/FHG