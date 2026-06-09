Elecciones 2026: Transparencia recomienda reforzar apoyo a Jurados Electorales Especiales

Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La Asociación Civil Transparencia recomendó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fortalecer el personal de apoyo a los Jurados Electorales Especiales (JEE) con el fin de reducir los tiempos de resolución de procedimientos vinculados a nulidades electorales y actas observadas, según su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial realizada el 7 de junio.

Durante la presentación del informe,José Naupari, miembro del equipo de observación electoral de Transparencia, señaló que el proceso previo estuvo marcado por unincremento sin precedentes de recursos de nulidad, lo que generó una mayor carga procesal para los JEE.

“Ello evidenció un incremento considerable de carga procesal por parte de los Jurados Electorales Especiales, a los cuales saludamos. Se llama la atención el hecho de que nuevamente ha sido una organización política la que ha promovido el mayor número de pedidos de nulidad”, enfatizó.

Recomendaciones al JNE

Transparencia planteó evaluar el fortalecimiento del personal de apoyo a los JEE mediante el traslado temporal de abogados de otras áreas internas, así como optimizar la plataforma electoral para facilitar su uso.

“Evalúen la posibilidad de fortalecer aún más el personal de apoyo a los Jurados Electorales Especiales. No necesariamente se necesita contratar más gente. Tú tienes abogados y abogadas en distintas áreas del jurado y podrías disponer que ellos se trasladen hasta que terminen de resolver las actas observadas”, dijo.

Otras recomendaciones

Transparencia también exhortó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remitir en el menor tiempo posible las actas observadas a los JEE para su respectiva resolución y asegurar la cadena de custodia de las cédulas de sufragio hasta la proclamación oficial de los resultados.

Además, pidió a las organizaciones políticas a respetar los plazos legales para la presentación de solicitudes de nulidad, con el objetivo de evitar una carga procesal innecesaria derivada de pedidos improcedentes por extemporáneos. También pidió respetar el principio de conservación del voto y aceptar los resultados oficiales.

Finalmente, respecto a la ciudadanía, la asociación recomendó informarse mediante canales oficiales y verificar la información para evitar la difusión de noticias falsas.