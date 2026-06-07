Elecciones 2026: Tribunal de Honor pide aguardar resultados "con paciencia y serenidad"

Perú.- JNE: jornada electoral se desarrolla con normalidad en 70,454 mesas a escala nacional - Andina/Foto: Andina/Ricardo Cuba

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

Tras la conclusión de la jornada electoral de hoy, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) demandó a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, a actuar responsablemente y acorde a los principios y valores democráticos, y "aguardar los resultados oficiales con paciencia y serenidad".

Mediante un comunicado difundido esta noche, el Tribunal de Honor recordó que para obtener los resultados oficiales deben procesarse todas las actas de sufragio provenientes del país, así como del exterior.

Lee también: [Elecciones 2026: ONPE emite primer reporte oficial de resultados presidenciales]

Precisó que el procesamiento de dichas actas puede visualizarlas, en tiempo real, en el portal web oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través del siguiente enlace: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen.

Investigar incidencias

Del mismo modo, el tribunal del PEE demandó a las autoridades pertinentes a continuar los procesos de investigación pertinentes las incidencias electorales reportadas en la jornada electoral del este domingo.

Del mismo modo, saludó las prontas acciones tomadas por los representantes del sistema electoral y de administración de justicia frente a estas incidencias, permitiendo garantizar que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho al voto.

Precisó que tales incidencias son las intervenciones de ciudadanos que, en apariencia, serían personeros de las organizaciones políticas participantes en la presente contienda electoral, quienes, presuntamente, intentaron alterar o viciar las cédulas de votación; y actos de miembros de mesa que serían contrarias a sus funciones.

(FIN) HTC/