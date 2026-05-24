Elecciones 2026: Tribunal de Pacto Ético pide centrar debate técnico en planes de gobierno

Perú.- Elecciones 2026: Tribunal del Pacto Ético pide ejercer derecho a protesta responsablemente - Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral invocó a que el debate de equipos técnicos de este domingo se centre en planes de gobierno, ideas y propuestas programáticas, detallando no solo el contenido de sus promesas, sino la forma en que éstas serán ejecutadas y cumplidas

Mediante unpronunciamiento,saludaron asimismo la predisposición de los representantes a los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú al participar activamente en las mesas de trabajo organizadas por el

Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Desde este espacio celebramos el que se hayan puesto de acuerdo rápidamente para la realización de losdebates programadospara el 24 de mayo, donde expondrán los equipos técnicos de cada partido político; y el 31 de mayo, donde participarán los candidatos presidenciales", señalaron los integrantes del

Tribunal de Honor.

En cuanto alDebate Técnico,pidieron también a los partidos políticos mantener"un comportamiento alturado y acorde al cargo público al que postulan, promoviendo el respeto mutuo y evitar cualquier tipo de violencia, agresión, acoso, insultos, ataques personales y actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario y de la ciudadanía en general".

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Asimismo, hicieron un llamado a que dichos partidos insten a sus simpatizantes a nivel nacional a ejercer su derecho de participación política de manera respetuosa, así como a mantener un comportamiento "ético y acorde a la democracia", al referirse específicamente a los partidarios que acompañarán a los candidatos y se encontrarán a los alrededores de la sede del JNE en Jesús María, donde se realizará el

Debate Técnico.