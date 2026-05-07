Elecciones 2026: Tribunal del Pacto Ético pide ejercer derecho a protesta responsablemente

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral reiteró su llamado para que los actores políticos ejerzan sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta, con responsabilidad y remarcó la importancia de no incurrir en actos violentos.

Recordaron, mediante un comunicado, quela protesta es un derecho humano fundamental y que, al ejercerlo, convergen varios derechos fundamentales reconocidos por la https://www3.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/..." target="_blank" class="ApplyClass">Constitución, tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y los derechos de participación política.

De igual modo, se señala que lalibertad de expresiónes un derecho fundamental que comprende la posibilidad de que las personas puedan buscar, acceder, recibir y difundir información, opiniones e ideas.

Además, resaltaron que toda persona tienederecho a la libertad de reunión pacífica, lo que incluye el derecho a celebrar reuniones, huelgas, concentraciones o protestas.

La libertad de reunión, agrega el texto, sirve de vehículo para el ejercicio de muchos otros derechos garantizados por el derecho internacional, que constituyen la base para participar en

protestas pacíficas.

El ejercicio estos derechos, resaltó elTribunal de Honor,conlleva la responsabilidad derespetar los otros derechos fundamentales,tales como la vida, la dignidad, la igualdad, al honor, la intimidad, entre otros.

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"Para ello, resulta vital evitar cometer actos violentos, racistas, discriminatorios o realizar acciones que puedan reforzar estereotipos respecto a los distintos grupos sociales o poblaciones vulnerables", indica el comunicado.

En ese sentido, exhortaron a los actores políticos a que"ejerzan sus derechos fundamentales con responsabilidad, respetando los derechos de las autoridades electorales, funcionarios y servidores públicos, comunicadores y de la ciudadanía en general".

El comunicado se da en el contexto de las protestas convocadas por diferentes partidos políticos en el marco de las

Elecciones Generales 2026.

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