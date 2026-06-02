Elecciones 2026: UNI plantea a candidatos acuerdo para mayor inversión en ciencia

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Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Dr. Arturo Talledo Coronado, hizo un llamado a los candidatos presidenciales, así como a los virtuales senadores y diputados para alcanzar un acuerdo nacional que permita fortalecer la inversión en ciencia y tecnología en el país.

De acuerdo con la máxima autoridad de la UNI, el desarrollo científico y tecnológico debe convertirse en una prioridad para impulsar el crecimiento del Perú.

Afirmó que es necesario alcanzar un acuerdo nacional que garantice mayores recursos para investigación e innovación. En ese sentido, propuso una inversión de 1 000 millones de dólares anuales para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país durante los próximos años.

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Expresó su expectativa de que los candidatos presidenciales y las nuevas fuerzas políticas que asumirán funciones, escuchen este llamado y promuevan en la presente semana este acuerdo que permitirá concretar una política sostenida de inversión en ciencia y tecnología.

Talledo Coronado señaló que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología en el país representa apenas el 0,13 % del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que consideró inferior a la de otros países de la región y muy distante de las economías más desarrolladas. Como ejemplo, mencionó el caso de Corea, donde la inversión en ciencia y tecnología supera el 5 % del PBI.

En otro momento, se refirió a la situación presupuestal de las universidades públicas y explicó que los recursos actuales resultan limitados para atender adecuadamente las necesidades de formación e investigación.

Además, señaló la importancia de recuperar a científicos e investigadores peruanos que desarrollan sus carreras en el extranjero debido a la falta de oportunidades profesionales y económicas en el país.

Destacó que una mayor inversión en ciencia y tecnología permitiría avanzar hacia procesos de industrialización y generación de valor agregado, añadió que el Perú cuenta con importantes recursos y capacidades, pero que el desarrollo de productos y soluciones tecnológicas requiere una apuesta sostenida por la investigación, la innovación, así como la formación de profesionales altamente especializados.

(FIN) NDP/HTC/CVC