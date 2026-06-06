Elecciones 2026: Unión Europea despliega 150 observadores en todo el país

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, se reunió con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), Annalisa Corrado, quien le informó que la delegación europea ha desplegado cerca de 150 observadores a lo largo del territorio nacional.

Según informó la Cancillería a través de su cuenta en la plataforma X, el titular de Relaciones Exteriores también dialogó con algunos miembros de la delegación de eurodiputados que observarán la segunda elección presidencial que se desarrollará mañana domingo en nuestro país.

"En el encuentro, la delegación europea detalló el despliegue de cerca de 150 observadores a lo largo del territorio nacional", informó la Cancillería.

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Del mismo modo, dio a conocer que el titular de Relaciones Exteriores destacó la implementación del Centro de Monitoreo del Ministerio de Relaciones Exteriores que operará sin interrupciones durante todo el proceso electoral en el exterior.

Como se ha informado, a causa de la diferencia horaria la segunda elección presidencial ya comenzó oficialmente hoy sábado 6 de junio en diversos países del mundo.

Mientras que en nuestro país nos preparamos para la jornada cívica de mañana domingo, en Nueva Zelanda, a las 14:00 horas de hoy (hora peruana) ya se inició el proceso electoral. Del mismo modo, a las 17:00 horas se iniciaron las votaciones en países de Asia, entre ellos Japón y la República de Corea.

(FIN) HTC