Elecciones 2026: desde el viernes 5 de junio quedarán prohibidas las reuniones políticas

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Desde este viernes 5 de junio, a las cero horas, quedan prohibidas la realización de reuniones o manifestaciones políticas en el país, en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026 prevista para el domingo 7 de junio.

Esta restricción electoralbusca asegurar el correcto desarrollo de los comicios, informó el Jurado Nacional de Elecciones(JNE).

Conforme a lo establecido en el artículo 190° de la Ley Orgánica de Elecciones,

desde el viernes no se podrán realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

“La vulneración de esta norma se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años, de acuerdo con el artículo 388° de la misma ley”, indica el JNE.

A ello se suma la suspensión de toda clase de propaganda política desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio.

El JNE indicó que sus fiscalizadores realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre y transparente del voto.

Para este proceso electoral el JNE dijo que desde el 1 de juniose han desplegado 28 mil fiscalizadorespara garantizar que se cumplan las restricciones establecidas durante esta segunda vuelta electoral.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });