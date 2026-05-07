Elecciones 2026: votación en mesas 900000 se da hace 20 años en centros poblados

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Lima 8 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, desde hace 20 años, facilita la conformación de mesas de sufragio en centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos, a las cuales se ha asignado códigos de seis dígitos que empezaron en 900001.

"Esta decisión institucional se adoptó con el propósito de reducir el ausentismo electoral, pues a los peruanos que habitan en dichas localidades muchas veces les resulta más costoso trasladarse hasta un local de votación que pagar la multa por no votar", precisó el organismo electoral.

Indicaron que, en lasmesas que pertenecen a la serie 900000, al igual que en el resto de mesas, solo pueden sufragar los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral y, además, debe coincidir el distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del votante con el distrito donde funciona la mesa.

La ONPE señaló que, ante las dificultades que tienen muchos peruanos para llegar a mesas instaladas en las capitales de los distritos donde viven,se facilitó la conformación de mesas en centros poblados a partir del año 2006,llegando a funcionar 4,700 dos décadas después.

"Basándose en las atribuciones que le otorga la legislación electoral, la ONPE conforma mesas de sufragio en todo el territorio nacional, de tal manera que los peruanos tengan la posibilidad de votar, que es, a la vez, un deber y un derecho ciudadano", acotó la institución.

Señalaron también que la conformación de mesas se ciñe a criterios que consideran la distancia, la cantidad de personas que podrían sufragar en ellas y los factores geográficos y económicos que obstaculizan su traslado.

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La ONPE detalló que las mesas con el código 900000 se ubican, por lo general, en zonas rurales y, excepcionalmente, en áreas urbanas de difícil acceso. "Los habitantes de todas esas zonas se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza", precisaron.

El ente electoral explicó que, entes de determinar si se instala o no una mesa de ese tipo, evalúan su necesidad y sus potenciales beneficios, para lo cual coordina con distintas instituciones públicas y entidades vinculadas a la población local, las cuales le proporcionan información relevante.

También se toma en cuenta la voluntad de los posibles electores de estas mesas, quienes pueden enviar una solicitud debidamente fundamentada al organismo.

En el caso de las Elecciones Generales 2026, la ONPE indicó que coordinó con autoridades de los pueblos chapra, shawi, urarinas y kukamas para coordinar la instalación de mesas de sufragio en comunidades nativas del departamento de Loreto, ya que los electores residentes en estas comunidades debían realizar viajes de hasta 12 horas para poder votar. Resaltaron que la conformación de estas mesas facilitó el voto de más de 2,000 electores de estas localidades.

(FIN) NDP/MCA/RMCH