Elecciones 2026:Keiko Fujimori felicita a equipo técnico por exponer plan “Perú con Orden”

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, felicitó el desempeño de su equipo técnico por exponer el plan de gobierno para desarrollar al país con orden durante el debate de anoche organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

“¡Felicitaciones para nuestro equipo técnico! Esta noche se lucieron al contar nuestro plan para desarrollar el país: Perú con Orden”, expresó en sus redes sociales.

Keiko Fujimori señaló que el equipo técnico demostró “que esta elección no se trata de un partido político. No se trata de izquierda o derecha.Se trata de si volvemos a elegir el camino del caos o recuperamos el orden para vivir mejor”.

Por eso, destacó que la composición del equipo técnico “van más allá de Fuerza Popular. Ellos vienen de diferentes ámbitos para colaborar con el bien del país”, anotó.

Fujimori aseveró que el orden no se alcanza con improvisación ni con recetas que ya fracasaron.

“Se logra con personas con preparación técnica, liderazgo y experiencia como hoy lo demostraron Vladimiro Huaroc, Rosangella Barbarán, Marco Vinelli, Carlos Neuhaus, Lucho Carranza y Pepe Recoba”, concluyó.

Eldebate técnicoentre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizó en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el distrito de Jesús María y tuvo una duración aproximada de dos horas. Los temas del debate fueron: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud y Juventud y deportes

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