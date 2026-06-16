Embajada de EE.UU. presenta innovadora solución para mejorar infraestructura vial de Lima

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, participaron en una demostración práctica de reparación de pistas donado por la empresa estadounidense EZ Street a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) del municipio capitalino.

La demostración de la innovadora solución se realizó en la avenida José Gálvez, en Santa Beatriz.

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"Esta colaboración destacó cómo la alianza entre Estados Unidos y Perú puede transformar la infraestructura urbana, facilitando mejoras rápidas y duraderas en la ciudad", indicó la Embajada de Estados Unidos en el Perú.

Finalmente, resaltaron que este trabajo refuerza los lazos entre ambos países y demuestra cómo la cooperación y la innovación pueden transformar la vida urbana para beneficio de todos.