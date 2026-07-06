Embajador de China visita a presidenta electa, Keiko Fujimori

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El embajador de China en el Perú, Song Yang, visitó a la presidenta electa Keiko Fujimori para entregarle una carta con el saludo del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping.

En esta misiva, el mandatariodestacó que China y Perú mantienen una asociación estratégica integral. Asimismo, expresó su disposición de fortalecer la relación entre ambos países.

Precisamente, el presidente chino, Xi Jinping, felicitó este lunes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y expresó su disposición a trabajar con ella para "elevar la asociación estratégica integral" entre ambos países.

En un mensaje de felicitación, Xi afirmó que China y Perú son"socios estratégicos integrales"y que la relación bilateral mantiene una "buena tendencia de desarrollo", con frecuentes intercambios de alto nivel y una amistad entre ambos pueblos que, según el mandatario, está "profundamente arraigada".

El presidente chino recordó que este año se cumple el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú, y señaló que concede"gran importancia"al desarrollo de los vínculos bilaterales, informó la agencia estatal Xinhua.

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