Embajador de EE. UU, devela moneda por bicentenario de las relaciones con Perú

Perú.- Embajador de EE.UU devela moneda por bicentenario de las relaciones con el Perú - Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, develó una réplica de cobre de la moneda conmemorativa por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos de América y Perú, en una ceremonia organizada por Miami Dade College y realizada en la emblemática Freedom Tower de dicha institución.

La pieza, donada por Freeport-McMoRan-Sociedad Minera Cerro Verde,permanecerá en la Freedom Towercomo

símbolo de 200 años de amistad, cooperación y prosperidad compartida entre ambos países.

La ceremonia contó con la presencia del presidente delBanco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde; la vicepresidentaseniorde Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, Julia Torreblanca; la presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega; y el cónsul general del Perú en Miami, David Vergara.

La réplica, elaborada con 136 libras de cobre, reproduce la moneda oficial emitida por el Banco Central de Reserva y reúne dos símbolos emblemáticos: la Freedom Tower de Miami y Machu Picchu. El artista peruano Gino Torres, de la empresa Dellapina, transformó el cobre en esta obra conmemorativa.

Durante la ceremonia el embajador Navarroresaltó la importancia del cobre y otros minerales críticos para la prosperidad compartida, recordando el reciente memorando de entendimiento sobre minerales críticos firmado entre Estados Unidos y Perú.

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