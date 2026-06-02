Perú.- Embajador Iberico afirma que cumplirá sus funciones en España hasta fines del mes de julio

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Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El embajador de Perú en España, Luis Iberico, aclaró que sus funciones como embajador en ese país de Europa, las cumplirá hasta los últimos días del mes de julio, por lo que seguirá impulsando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Explicó que, si bien es cierto que ya existe una resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano donde dan por terminadas sus funciones como embajador de Perú en España, la fecha de término será fijada mediante una resolución ministerial.

“Sí esto es así con las resoluciones supremas señalando el cese, pero continuamos hasta la fecha de retorno la cual se hace saber en una resolución, en mi caso sería hasta finales del mes de julio”, indicó.

Dijo que continúa su trabajo en la embajada, por lo que estará recibiendo esta semana a los ministros de Estado que llegarán a España para participar de un roadshow, actividad orientada a posicionar al país como un destino seguro para las inversiones.

Precisamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, aclaró hoy quelos embajadores políticos cesarán en sus funciones en el mes de julio, antes del término del actual Gobierno.

Consultado sobre su gestión, indicó que estuvo centradaen trabajar arduamente en el fortalecimiento de las relaciones bilateralesentre Perú y España, por lo que destacó el trabajo diplomático efectuado.

El embajador Iberico indicó que se encuentra satisfecho de su labor, la cual la desarrolló junto a un excelente equipo diplomático que permitió

impulsar temas de gran interés.

“Estoy satisfecho, hemos hecho una gran labor, participamos de roadshows de comercio y turismo, impulsamos la gastronomía que tiene un gran impacto aquí, por ejemplo, en Madrid hay más de 250 restaurantes peruanos, no hay español que no hable de la comida peruana”, destacó.

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