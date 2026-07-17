Embajador de Perú en Guatemala descarta connacionales fallecidos o heridos por terremoto

Andina/Hubo Evacuaciones De Edificios En Ciudad

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

“No tenemos reportes de ningún ciudadano peruano fallecido o herido”, aseguró el embajador del Perú en Guatemala, Guido Toro, sobre la situación de los connacionales a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter ocurrido en Chiapas, México, pero que también se sintió con fuerza en el país centroamericano.

El embajador explicó que el terremoto afectó sobre todo el occidente de Guatemala, donde se produjeron daños materiales, derrumbes y bloqueo de vías de comunicación, al punto de que el gobierno de dicho país dispuso la suspensión de las clases escolares en salvaguarda de la ciudadanía.No obstante, oficialmente no se ha informó de víctimas mortales.

Lee también: Ministerio de Justicia articula con fundaciones acciones ante Fenómeno de El Niño

En comunicación con RPP, Toro precisó que la situación en la capital ha sido muy diferente porque la intensidad del movimiento telúrico fue mucho menor que en el oeste del país. Añadió que no se han reportado ni heridos ni fallecidos en Ciudad de Guatemala, “donde vive el grueso de la comunidad peruana”conformada por alrededor de 800 connacionales.

Hubo evacuaciones de edificios en Ciudad de Guatemala debido al terremoto que tuvo como epicentro México. (Foto: Policía MT Ciudad de Guatemala)

“Las redes sociales de la embajada de Perú en Guatemala están abiertas para cualquier conciudadano que haya tenido algún inconveniente y se contacte con nosotros. También a través del teléfono celular de emergencia de la sección consular: (502) 5554-7548 y del número fijo (502) 2339-4301”, añadió.

Lee también: Gobierno autoriza transferencia al Ministerio de Defensa para lucha contra la delincuencia

Un sismo de magnitud 7,4sacudió la mañana de este viernes el sur de México, con epicentro frente a las costas de Chiapas, lo que provocó evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios, además de la activación de protocolos de emergencia en la entidad, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños de consideración.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT), con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo,en la frontera con Guatemala.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });