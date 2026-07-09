Embajadora del Reino Unido transmitió a Keiko Fujimori felicitación de primer ministro

Andina/La Presidenta Electa, Keiko Fujimori,

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió la visita de la embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, quien hizo entrega de una carta de felicitación del primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, con motivo de su elección.

"En su mensaje, destacó la histórica relación entre ambos países y expresó su voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral", informa la Oficina de la Presidenta Electa en sus redes sociales.

En tanto,la Embajada del Reino Unido precisó que se dialogó sobre las oportunidades para seguir fortaleciendo la amistad y colaboración entre los dos países.

Esta mañana, la presidenta electa sostuvo una primera reunión con el presidente José María Balcázar, quien la invitó a una próxima reunión este jueves 16 de julio en Palacio de Gobierno.

Luego, la mandataria electa acompañó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en la supervisión de las labores de limpieza y descolmatación del río Rímac, donde destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño para proteger a la población en todo el país.