EMR 2026: JNE, ONPE y Reniec solicitan presupuesto para cumplir cronograma electoral

Andina/Pleno Del Jurado Nacional De Elecciones,

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicitaron al Poder Ejecutivo la asignación del presupuesto necesario para garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

Durante una conferencia de prensa, las autoridades electorales informaron queel sistema electoral requiere S/ 589.52 millones para la organización de los comicios; sin embargo, aúnexiste un déficit de S/ 264.5 millones, equivalente al 45 % de la demanda priorizada, que permanece sin financiamiento.

Precisaron que el JNE solicitó S/ 103.51 millones, de los cuales recibió S/ 75.02 millones, por lo que mantiene un saldo pendiente de S/ 28.49 millones. En el caso de laONPE, la entidad requirió S/ 433.21 millonesy recibió S/ 250 millones, quedando un déficit de S/ 183.21 millones. Por su parte, Reniec solicitó S/ 52.80 millonesy, hasta la fecha, no ha recibido recursos para este fin.

Asimismo, recordaron que el Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a asignar el presupuesto necesario para las ERM 2026. Sin embargo, los recursos transferidos al JNE y a la ONPE resultan insuficientes para cubrir sus requerimientos, mientras que el Reniec aún no ha recibido financiamiento para este proceso electoral.

Riesgos ante insuficiencia de presupuesto

Los titulares de losorganismos electorales advirtieron que la insuficiencia de presupuesto compromete el cumplimiento del cronograma electoraly pone en riesgo la organización y el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, advirtió que la carencia de financiamiento afectaría el recuento de votos, la fiscalización electoral, la transparencia del proceso, el funcionamiento de los 91 Jurados Electorales Especiales y la organización de la elección de autoridades en centros poblados.

“No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno, el tiempo se nos acaba”, dijo el magistrado al advertir que esta falta de recursos compromete la ejecución oportuna de los principales hitos del cronograma electoral, a 88 días de la realización de los comicios.

En tanto, eljefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano,señaló quela insuficiencia presupuestal pone en riesgo la contratación de personalpara la producción, el ensamblaje y la distribución del material electoral, la elaboración de microformas y las labores de capacitación, seguimiento y supervisión de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Advirtió que también podría afectar la compensación económica para los miembros de mesa.

La jefa nacional delReniec, Carmen Velarde, explicó que la falta de recursos podría ocasionar la paralización de la impresión del DNIa nivel nacional, la actualización del padrón electoral, la reducción de los horarios de atención, el retiro de los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el cierre de oficinas registrales, la suspensión de las campañas de documentación en las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), así como otras campañas de DNI.

Asimismo, resaltó que la asignación de los recursos permitirá atender la demanda de documentos de identidad en todas las regiones, provincias y distritos del Perú. “Financiar al Reniec no representa un gasto operativo corriente; es la inversión que sostiene la paz social, la legitimidad de nuestro sistema democrático y el derecho más elemental de un peruano: su identidad”, afirmó.

Por último, los representantes del sistema electoral coincidieron en que la asignación oportuna del presupuesto es indispensable para garantizar el adecuado desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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