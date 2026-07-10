Equipo de transferencia solicita a PCM no realizar nuevas designaciones ni contrataciones

Archivo - Perú.- Jefe del equipo de transferencia designa equipos sectoriales para traspaso en ministerios - Andina/Difusión - Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluar la adopción de medidas de prudencia administrativa durante el proceso de transferencia de gestión, con el propósito de garantizar la transparencia, fortalecer la confianza pública y asegurar la continuidad de los servicios del Estado.

Mediante un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, el responsable del ETTE, Marco Antonio Vinelli Ruiz, pidió que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional o asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario, salvo que respondan a una obligación legal, mandato judicial, una situación de emergencia o una necesidad pública debidamente sustentada.

(FIN) DOP/ETA/RMCH