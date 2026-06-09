ERM 2026: el 16 de junio vencerá el plazo para solicitudes de inscripción de listas

Perú.- ERM 2026: El 16 de junio vence el plazo para solicitudes de inscripción de listas - Andina/Jne Proclama Resultados De Las Elecciones

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El próximo 16 de junio vencerá el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

De acuerdo con el cronograma electoral, la siguiente fecha a cumplirse es el sorteo de miembros de mesa, que se realizará el 26 de julio del presente año.

Mientras que el 5 de agosto será la fecha límite para la renuncia de candidatos y el retiro de listas. Ese mismo día es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos.

Asimismo, el 20 de agosto será la fecha límite para que los jurados electorales especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones.

Cabe recalcar que el pasado 6 de junio fue la fecha límite de aprobación del padrón electoral definitivo para las ERM 2026.

Son más de 26 millones 314,000 ciudadanos los que forman parte del mencionado padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Dichos comicios se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, en que la ciudadanía podrá elegir a gobernadores regionales, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional.

(FIN) JCR/JCCGRM

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