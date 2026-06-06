ERM 2026: 26 millones 314 mil ciudadanos conforman padrón para comicios de octubre

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Más de 26 millones 314 mil ciudadanos forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), que se realizará el 4 de octubre próximo.

El referido padrón electoral fue aprobado mediante la Resolución Nº 1266-2026-JNE, publicada hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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La norma también precisa que para el caso de las elecciones regionales el total de electores que figuran en el padrón alcanza los 26 314 648 ciudadanos.

Mientras tanto, para las elecciones municipales se añaden un grupo de 76 ciudadanos extranjeros inscritos, con lo que en este caso, el padrón está conformado por un total de 26 314 724 electores.

"Disponer que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil genere nuevamente los medios técnicos que correspondan respecto al padrón electoral para que se proceda a remitir los mismos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los cuales contendrán el Padrón Electoral Definitivo aprobado con la presente resolución", establece la resolución del JNE.

Excluidos

La referida resolución del JNE también dispone la exclusión de ocho ciudadanos en vista que fueron inhabilitados para toda función pública.

Entre las personas excluidas figuran el expresidente Martín Vizcarra Cornejo; la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela; y los exministros de Salud, Pilar Mazzetti Soler y Víctor Zamora Mesía.

También aparecen entre los excluidos los excongresistas Freddy Díaz Monago y Yesenia Ponce Villarreal, así como los exmagistrados César Hinostroza Pariachi y Guido Aguila Grados.

Todos ellos cuentan con inhabilitaciones de entre 5 y 10 años impuestas por el Congreso de la República.

(FIN) HTC