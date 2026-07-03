ERM 2026: 83 organizaciones políticas participarían en comicios de octubre

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el documento Analítica Electoral n. ° 2: Elecciones Regionales y Municipales: contexto, oferta y participación política, que recoge los resultados de un estudio sobre las principales características de los comicios subnacionales a lo largo de las últimas décadas.

En cuanto a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), según los resultados de las elecciones primarias realizadas en el mes de mayo, en los comicios del 4 de octubre participarían 83 organizaciones políticas: 53 partidos y 28 movimientos regionales.

Se detalla que al haberse conformado alianzas, en dicho proceso competirían: 41 partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas (5 de alcance nacional y 5 de alcance regional). Las cifras definitivas dependerán de las candidaturas inscritas y admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La investigación ha estado a cargo de Manuel Ponte Torrel y Carlos Vásquez Valverde.

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Analítica Electoral es una publicación digital de la ONPE que se dirige a la ciudadanía y a los medios de comunicación, y aborda un tema distinto en cada número.Los números previos pueden verse ingresando al https://repositorio.onpe.gob.pe/collections/ab8108c4-1cbb-45..." target="_blank" class="ApplyClass">siguiente enlace.

De acuerdo a las publicación, los números revelan que laparticipación de movimientos regionales sufrió un drástico retroceso y alcanza una cifra históricamente baja desde su creación en el 2002. Asimismo, los indicadores muestran que los niveles de participación de organizaciones políticas en los próximos comicios se asemejan a los niveles registrados en el 2002 y el 2006.

Con respecto a los resultados, el estudio recuerda que, a partir del 2006, la mayoría de las circunscripciones de los ámbitos regional y provincial fueron ganadas por movimientos regionales. Estos también ganaron más de la mitad de los cargos en los ámbitos provincial y distrital.

En el documento, se encuentra valiosa información referida a las reformas electorales que regirán en el proceso venidero –entre ellas, la eliminación de la paridad horizontal–, y a la participación de mujeres, jóvenes e indígenas.

El 4 de octubre, podrán acudir a las urnas 26 266 645 ciudadanos.

Las ERM 2026 permitirán elegir autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1696 distritos. Serán elegidas 13 148 autoridades: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, 1696 alcaldes y 9118 regidores distritales.

Participarán por primera vez en una elección subnacional los distritos de Alto Trujillo, en La Libertad, y Santa Rosa de Loreto, en Loreto.

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