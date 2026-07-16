ERM 2026: Acción Popular informa que participará en elecciones regionales y municipales

Andina/Acción Popular Anuncia Su Participación En

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El partido político Acción Popular (AP) anunció su participación en las elecciones regionales y municipales que se realizará el 4 próximo en todo el país, e informó que presentará alrededor de 800 candidaturas a nivel nacional.

El presidente de AP, Julio Chávez, informó que competirán en 24 circunscripciones electorales, con postulaciones para 19 gobiernos regionales, alrededor de 110 municipalidades provinciales y unas 500 municipalidades distritales.

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También manifestó que esta participación representa una oportunidad para que los candidatos de la organización política puedan, en caso de triunfar, responder a las necesidades de la población como la seguridad ciudadana, salud y los servicios básicos como agua, desagüe y alumbrado público.

Del mismo modo, resaltó los resultados de la elección presidencial en la que triunfó Keiko Fujimori, a quien extendió sus felicitaciones y destacó la trascendencia histórica que representa la elección de la primera mujer como presidenta de la república.

Ante la proximidad de cambio de gobierno, el dirigente de AP expresó que su partido político asumirá una posición de vigilancia y fiscalización, pese a no contar con representación parlamentaria: Sin embargo, dijo que cumplirán un rol clave desde otros espacios, como las regiones y los municipios.

Trabajo articulado

Julio Chávez también sostuvo que será fundamental la articulación entre el Gobierno central con las autoridades regionales y municipales para impulsar proyectos que atiendan las principales demandas ciudadanas.

Asimismo, de cara a las próximas elecciones regionales y municipales, confirmó su candidatura oficial a la alcaldía de San Martín de Porres, distrito que ya gestionó durante el periodo 2019-2022.

Añadió que sus propuestas centrales comprenden la reestructuración integral de la política de seguridad ciudadana, reforzando la coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, así como la construcción de la comisaría de Chuquitanta, implementación de herramientas tecnológicas como el reconocimiento facial para la prevención del delito y, entre otros, mejora de los servicios públicos y la recuperación de espacios públicos.

(FIN) NDP/HTC