ERM 2026: Candidatos informarán a ONPE sobre sus aportes, ingresos y gastos de campaña

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Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó a ciudadanos que aspiran a convertirse en gobernadores, vicegobernadores o alcaldes –ya sea provinciales o distritales– para orientarlos sobre la manera como deberán entregarle información financiera de las campañas previas a las elecciones regionales y municipales programadas para el 4 de octubre.

La orientación se brindó durante un taller presencial realizado el lunes 20 en la ciudad de Lima, gracias al apoyo de la Unión Europea (UE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Asistieron al eventopostulantes de 26 partidos políticos y una alianza electoral, quienes, además de escuchar explicaciones, participaron en mesas de trabajo en las que practicaron el correcto llenado de los formatos que utilizarán para reportar los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados en sus respectivas campañas.

La información financiera se presenta en dos entregas obligatorias; la primera de ellas comprenderá las actividades económicas realizadas desde la convocatoria de los comicios regionales y municipales –el 7 de enero del 2026– hasta el próximo 5 de setiembre –30 días previos al día de la elección–, la cual incluye los aportes, ingresos y gastos realizados durante las elecciones primarias. La fecha límite de presentación de esta primera entrega es el 11 de setiembre.

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La ONPE desarrollará talleres similares en ciudades donde se concentre la mayor cantidad de candidaturas. Asimismo, atenderá consultas en sus distintas sedes y a través del correo consultaclaridad@onpe.gob.pe y del teléfono 4170630 (anexo 8388).

Está obligado a presentar información financiera ante la ONPE todo ciudadano cuya candidatura a gobernador, vicegobernador o alcalde logre su inscripción ante un Jurado Electoral Especial (JEE). La obligación se mantiene aun cuando la candidatura no llegue al final del proceso por exclusión, tacha o renuncia o exclusión.

Los candidatos a consejeros regionales y a regidores ya no deben entregar información de campaña a la ONPE, debido a un cambio normativo (Ley n.° 32058, artículo 5 que modificó el artículo 34 de Ley de Organizaciones Políticas).

La información puede ser presentada –en los formatos autorizados por la ONPE– por el mismo candidato o por su responsable de campaña debidamente acreditado (llenando el formato número 14). El ciudadano puede designar a su responsable de campaña dentro de los 15 días hábiles que siguen a la inscripción de su candidatura. Una misma persona puede ser responsable de campaña de varios candidatos.

Canales de presentación

Portal digital de financiamiento CLARIDAD, al que se podrá acceder con un usuario y una contraseña que son comunicados mediante una casilla electrónica. Esta casilla se solicita previamente a través de la página web institucional o de una mesa de partes presencial.

Mesas de partes presenciales de la ONPE

-Sede central: Jirón Washington n.º 1894, Cercado de Lima-Oficinas Regionales de Coordinación (ORC)-Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)

Toda la información financiera que presentan los candidatos, al igual que la presentada por las organizaciones políticas, se puede conocer ingresando al https://claridadportal.onpe.gob.pe/" target="_blank" class="ApplyClass">portal digital de financiamiento CLARIDAD. Inclusive es posible ver la relación de todos sus aportantes Consultas de procesos anteriores en el https://claridadportal.onpe.gob.pe/financiamiento-privado/in..." target="_blank">siguiente enlace.

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