ERM 2026: Candidatos tienen hasta este miércoles para presentar renuncias ante el JNE

Perú.- JNE invita a la ciudadanía a colaborar en los compromisos del Pacto Ético Electoral - Andina/Melina Mejía

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Las organizaciones políticas y los candidatos podrán presentar renuncias o retirar sus listas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), que se realizarán el domingo 4 de octubre.

Precisamente, en el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los candidatos que ya no participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen hasta este miércoles 5 de agosto para presentar formalmente su renuncia.

Precisamente, hoy miércoles también esla fecha límite para publicar las listas de candidatos admitidaspara participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Cronograma electoral

Dicho cronogramaprosigue el 20 del presente mes con el vencimiento del plazo para que los jurados electorales especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones de candidaturas.

Del mismo modo,el 4 de setiembre se resolverán las apelaciones, mientras que el 5 del mismo mes será la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones declare inscritas las candidaturas definitivas.

Otro hito de este cronograma es el3 de octubre, fecha en que vence el plazo para la exclusión por situación jurídica del candidato.

Entretanto, eldomingo 4 de octubredel presente año se efectuarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que la ciudadanía elegirá a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores a nivel provincial y distrital.

En este contexto, el JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse por los canales oficiales y respetar los plazos establecidos a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a la ley.

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