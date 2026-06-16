ERM 2026: conforman registro de medios para difundir franja electoral

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

Con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) conformó el registro de proveedores de medios de comunicación y medios digitales para la franja electoral, el mismo que está integrado por 508 medios de difusión, quienes cumplieron con acreditar los requisitos establecidos en el artículo 65° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Así lo dispone laResolución Gerencial N.° 000007-2026-GSFP/ONPE, publicada el 14 de junio en el diario oficial El Peruano y suscrita por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del organismo electoral.

Para tal efecto, según lo establecido en el reglamento, los medios de comunicación y medios digitales presentaron supostulación a través de la Herramienta Digital del Registro de Postores (HEDIRP)del 15 al 29 de mayo del 2026.

La norma recuerda que la franja electoral es el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado de señal abierta, canales nacionales de cable y medios de comunicación digitales (redes sociales) que se pone gratuitamente a disposición de las organizaciones políticas que hayan logrado la inscripción definitiva de su fórmula a la gobernación y/o lista al consejo regional y/o de su lista de candidatos a alcaldes municipales, con el fin de difundir sus planes de gobierno.

Asimismo, de acuerdo con elartículo 37 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, establece que el plazo de esta franja tiene un período que va desde los 60 días hasta los 2 días previos a la realización de las Elecciones Regionales y Municipales.

Mediante Decreto Supremo N.° 0001-2026-PCM, publicado el 6 de enero de 2026, se convocó a lasElecciones Regionales y Municipales 2026para elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de todo el país, para el

domingo 4 de octubre de 2026.

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