ERM 2026: conoce aquí si eres miembro de mesa para proceso regional y municipal

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó en su página web un enlace que permite consultar si un ciudadano ha sido seleccionado para ser miembro de mesa, titular o suplente, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

La selección se llevó a cabo hoy mediante sorteos públicos realizados en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) encargadas de organizar los comicios subnacionales.

Al ingresar alsiguiente enlace, el ciudadano debecolocar el número de su Documento Nacional de Identidad(DNI) para saber si resultó designado miembro de mesa. Lo que podrá ver es el nombre de los 3 miembros titulares (presidente, secretario, tercer miembro) y de los 6 suplentes de su mesa.

Por otro lado,el organismo electoral ha publicado la relación de miembros de mesa de cada una de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE)en su portal institucional y, de manera física, en las sedes de las ODPE y en lugares de alta concurrencia de público.

De esta manera,las listas están disponibles para ser revisadas por ciudadanos y personeros de organizaciones políticas, quienes pueden formular tachas contra los posibles miembros de mesa.

Las tachas se presentarían en las oficinas descentralizadas dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación de la lista, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de laLey Orgánica de Elecciones (LOE). Solo se admitirán a trámite las solicitudes que cuenten con un documento de sustento. Una vez admitida, la solicitud será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) para que sea resuelta.

Concluida la etapa de tachas, las listas dejarán de tener carácter provisional y contendrán los nombres de los ciudadanos que estarán obligados a ejercer el cargo de miembro de mesa y así conducir la instalación, el sufragio y el

escrutinio en las 89 935 mesas de sufragio que serán instaladas el próximo 4 de octubre.

Si un ciudadano desconoce a qué Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) pertenece su distrito, puede consultarlo también ingresando alsiguiente enlace, donde aparecen todos los distritos del Perú y las ODPE que les corresponden.

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