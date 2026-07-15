ERM 2026: conoce qué autoridades serán elegidas el 4 de octubre

Archivo - Perú.- ERM 2026: Conoce a qué autoridades se elegirán el 4 de octubre - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) se llevarán a cabo en todo el territorio nacional. Conoce en esta nota a qué autoridades elegirán los electores en estos comicios a realizarse el 4 de octubre.

Precisamente, en este proceso

serán elegidos 25 gobernadores regionales y 364 consejeros regionales.

De igual manera a 196 alcaldes provinciales en todo el país, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, 1,724 regidores provinciales, 1,696 alcaldes distritales y 9,118 regidores distritales en todo el país.

De esta manera, los peruanos elegiremos a un total de 13,148 autoridades tanto del nivel regional como municipal.

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