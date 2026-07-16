ERM 2026: conoce cuándo los candidatos deberán presentar su información financiera

Andina/Difusión

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), se llevarán a cabo este 4 de octubre en todo el territorio nacional y si eres candidato deberás presentar la información financiera correspondiente a la campaña electoral. Conoce la forma cómo deberá entregarse esta documentación.

Precisamente, esta información financiera es el reporte que deben presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los candidatos o responsables de campaña electoral

sobre los aportes e ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados durante sus campañas.

Según informó este organismo electoral,la fecha de la primera entrega será el 11 de setiembrey corresponde a los ingresos y gastos realizados entre el 07 de enero y el 05 de setiembre de 2026.

Para la segunda entrega, deberá presentarse en un plazo no mayor a 15 días hábilesluego de concluido el proceso electoral, contados a partir del día siguiente de publicada la resolución correspondiente en el https://elperuano.pe/" target="_blank" class="ApplyClass">Diario Oficial El Peruano.

Se informó quela presentación de la información financiera es obligatoriaa través de la plataforma Claridad o también por mesa de partes de la sede central de ONPE en el Cercado de Lima; las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)

En este proceso serán elegidos 25 gobernadores regionalesy 364 consejeros regionales. De igual manera a 196 alcaldes provinciales en todo el país

Asimismo,1,724 regidores provinciales,1,696 alcaldes distritalesy

9,118 regidores distritales.