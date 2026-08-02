ERM 2026: conoce quiénes recibirán atención preferente para votar

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, determinados grupos de electores recibirán atención preferente y contarán con medidas de accesibilidad para facilitar el ejercicio de su derecho al voto el próximo 4 de octubre.

¿Quiénes recibirán atención preferente?

A través de sus redes oficiales, la ONPE informó que la atención preferente estará dirigida a personas con discapacidad, gestantes, adultos mayores y electores con niño en brazos.

La entidad señaló que estas facilidades buscan eliminar barreras de acceso y permitir que los ciudadanos puedan emitir su voto en mejores condiciones.

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Entre las medidas previstas, los electores que accedan a la atención preferente podrán ingresar al aula de votación sin necesidad de formar fila y recibir orientación y apoyo del personal de la ONPE desde su ingreso al local de votación.

Asimismo, si la mesa de sufragio asignada se encuentra en un piso superior o en un lugar de difícil acceso, podrán solicitar emitir su voto en un módulo temporal de votación habilitado para estos casos.

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La ONPE también recordó que los electores con discapacidad visual podrán solicitar una plantilla Braille en los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.

Además, tendrán la posibilidad de ingresar a la cabina de votación acompañados por una persona de su confianza, como parte de las medidas destinadas a garantizar un sufragio accesible.